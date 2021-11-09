العاهل الأردنى: مستمرون فى بذل الجهود لحماية المقدسات بالقدس

جدة - نرمين السيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، أن بلاده مستمرة فى بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.





وذكرت وكالة أنباء الأردن، أن ذلك جاء خلال استقبال الملك عبد الله، بقصر الحسينية اليوم الثلاثاء، رئيس القائمة العربية الموحدة فى الكنيست الإسرائيلى النائب الدكتور منصور عباس، حيث تم بحث آخر التطورات التى تشهدها الأراضى الفلسطينية وسبل دفع عملية السلام قدمًا. وأكد الملك عبد الله، وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين فى نيل حقوقهم العادلة والمشروعة. بدوره، أشاد الدكتور عباس، بمواقف العاهل الأردنى تجاه القضية الفلسطينية، وبمساعى الأردن الدؤوبة للحفاظ على الوضع القائم فى القدس الشريف ودعمه لصمود المقدسيين، مثمنًا ما يقدمه الأردن للفلسطينيين خصوصًا فيما يتعلق بالتعليم والحج والعمرة.

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