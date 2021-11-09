نصحت الخارجية البريطانية، رعاياها المتواجدين في إثيوبيا، بمغادرة البلاد فورا، نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية هناك بسبب القتال الدائر بين الحكومة والمعارضة، وفق بيان للخارجية.
ويذكر أن فيكي فورد عضو البرلمان البريطاني قد كتبت على "تويتر": الوضع الأمني في إثيوبيا آخذ في التدهور، ننصح الآن بعدم السفر إلى البلد بأكمله، باستثناء مطار بولي الذي يظل مفتوحًا للمغادرين والرحلات المتصلة، المواطنون البريطانيون في إثيوبيا يجب أن يغادروا الآن بينما الرحلات التجارية متاحة بسهولة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية البريطانية تنصح رعاياها بمغادرة إثيوبيا فورا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.