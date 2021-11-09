خصومات 55% في اكسترا السعودية اليوم على الجوالات والاجهزة

عروض اكسترا في السعودية على الجوالات والاجهزة الكهربائية، تعتبر اكسترا واحدة من أهم المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية ومن خلالها يتم الحصول على أفضل أنواع الهواتف، فيعتبر الهاتف المحمول الأن من الأغراض التي لا يتم الاستغناء عنها مطلقاً وحرصت اكسترا على أن توفر هواتف من ماركات عالمية وإليكم في السطور الآتية أقوى عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية.عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية اليوم:
تعتبر اكسترا واحدة من أهم المتاجر التي تعمل في المملكة العربية السعودية ومن أبرز المميزات التي تتمتع بها اكسترا هي تقديمها لعروض وخصومات تزيد نسبتها عن 50% وإليكم في السطور الآتية أهم الهواتف التي يتوفر العرض عليها:
- يشمل العرض هاتف لينوفو كي 13، 4 جي متوفر بمساحة 32 جيجا بايت مع اللون الأزرق فيتوفر على الهاتف خصم بنسبة 24.48%.
- يشمل العرض على هاتف من ماركة أوبو فالهاتف متوفر باللون الأزرق ومتوفر بمساحة تصل إلى 64 جيجا بايت ويتم الحصول على الهاتف مقابل خصم بنسبة 10.36 ريال سعودي.
- يحتوي العرض في شركة اكسترا اليوم على هاتف سامسونج جالكسي من نوع إس 21 بلس متوفر باللون البنفسجي مع مساحة 5 جيجا ويصل الخصم إلى 19.05.
- يشمل العرض على هاتف من ماركة تكنو سبارك 7 وتصل مساحته إلى 128 جيجا بايت ومتوفر له ذاكرة أربعة جيجا وتصل نسبة الخصم إلى 11.11%.
عروض في شركة اكسترا السعودية اليوم على هواتف أيفون:
- يشمل العرض على هاتف آبل أيفون 12 برو 512 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق ويقوم بدعم الجيل الخامس.
- يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13 مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الزهري ويقوم بدعم خاصية الجيل الخامس وتصل نسبة الخصم إلى 2.31%.
- يشمل العرض على هاتف آبل أيفون 12 ميني مع مساحة 512 جيجا بايت ويدعم الهاتف خاصية الجيل الخامس ومتوفر باللون الأزرق وتصل نسبة الخصم إلى 4.16%.
- عروض على هواتف سامسونج:
- عرض على هاتف سامسونج إس 21 ألترا مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الفضي ويدعم خاصية الجيل الخامس.
- عرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 مع مساحة 128 جيجا بايت ويقوم بدعم خاصية الجيل الخامس ومتوفر باللون الأسود.
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عروض اكسترا في السعودية على الجوالات والاجهزة الكهربائية، تعتبر اكسترا واحدة من أهم المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية ومن خلالها يتم الحصول على أفضل أنواع الهواتف، فيعتبر الهاتف المحمول الأن من الأغراض التي لا يتم الاستغناء عنها مطلقاً وحرصت اكسترا على أن توفر هواتف من ماركات عالمية وإليكم في السطور الآتية أقوى عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية.عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية اليوم:
تعتبر اكسترا واحدة من أهم المتاجر التي تعمل في المملكة العربية السعودية ومن أبرز المميزات التي تتمتع بها اكسترا هي تقديمها لعروض وخصومات تزيد نسبتها عن 50% وإليكم في السطور الآتية أهم الهواتف التي يتوفر العرض عليها:
- يشمل العرض هاتف لينوفو كي 13، 4 جي متوفر بمساحة 32 جيجا بايت مع اللون الأزرق فيتوفر على الهاتف خصم بنسبة 24.48%.
- يشمل العرض على هاتف من ماركة أوبو فالهاتف متوفر باللون الأزرق ومتوفر بمساحة تصل إلى 64 جيجا بايت ويتم الحصول على الهاتف مقابل خصم بنسبة 10.36 ريال سعودي.
- يحتوي العرض في شركة اكسترا اليوم على هاتف سامسونج جالكسي من نوع إس 21 بلس متوفر باللون البنفسجي مع مساحة 5 جيجا ويصل الخصم إلى 19.05.
- يشمل العرض على هاتف من ماركة تكنو سبارك 7 وتصل مساحته إلى 128 جيجا بايت ومتوفر له ذاكرة أربعة جيجا وتصل نسبة الخصم إلى 11.11%.
عروض في شركة اكسترا السعودية اليوم على هواتف أيفون:
- يشمل العرض على هاتف آبل أيفون 12 برو 512 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق ويقوم بدعم الجيل الخامس.
- يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13 مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الزهري ويقوم بدعم خاصية الجيل الخامس وتصل نسبة الخصم إلى 2.31%.
- يشمل العرض على هاتف آبل أيفون 12 ميني مع مساحة 512 جيجا بايت ويدعم الهاتف خاصية الجيل الخامس ومتوفر باللون الأزرق وتصل نسبة الخصم إلى 4.16%.
- عروض على هواتف سامسونج:
- عرض على هاتف سامسونج إس 21 ألترا مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الفضي ويدعم خاصية الجيل الخامس.
- عرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 مع مساحة 128 جيجا بايت ويقوم بدعم خاصية الجيل الخامس ومتوفر باللون الأسود.
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