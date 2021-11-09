وفاة وإصابة بمشاجرة في البلقاء

دوت الخليج :- توفي شخص وأصيب آخر، صباح الثلاثاء، إثر مشاجرة عشائرية في إحدى مناطق غرب البلقاء.

وقال الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغا ورد صباح اليوم، بوقوع مشاجرة عشائرية في إحدى مناطق غرب البلقاء إثر خلافات سابقة، حيث قام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية باتجاه شخصين.

وأضاف أنه نتج عن المشاجرة وفاة شخص وإصابة الآخر، حيث جرى إخلاء الوفاة وإسعاف المصاب وحالته متوسطة، وبوشر التحقيق والبحث عن الجاني.