قوى العدوان ارتكبت 235 خرقاً خلال 24 ساعة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 235 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس والتحيتا والجبلية والجاح و34 خرقاً بقصف مدفعي و160 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وأشار المصدر إلى تحليق 20 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا وحيس والدريهمي والجبلية والجاح و12 غارة لطيران تجسسي على الفازة والجاح والجبلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 235 خرقاً خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.