أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 235 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 235 خرقاً خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 235 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس والتحيتا والجبلية والجاح و34 خرقاً بقصف مدفعي و160 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى تحليق 20 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا وحيس والدريهمي والجبلية والجاح و12 غارة لطيران تجسسي على الفازة والجاح والجبلية.