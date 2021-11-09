العراق.. مقتل وإصابة 3 إرهابيين خلال عملية أمنية شمالى بغداد

وأفاد الحشد، فى بيان، بأن "قوة أمنية مشتركة تمكنت خلال عملية نوعية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة مع جهاز الأمن الوطنى العراقى من الوصول إلى مجموعة داعشية فى (بستان العكيلي) بمنطقة الطارمية شمالى العاصمة بغداد".
وأشار إلى أن القوة الأمنية قامت بالاشتباك مع المجموعة الداعشية الإرهابية أدى إلى مقتل أحد الإرهابيين وإصابة آخر بجروح متفاوتة، موضحا أن أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه قبل إلقاء القبض عليه فى شمالى بغداد.
وأكد البيان استمرار القوات الأمنية فى ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابى فى البلاد، لافتا إلى أن المجموعة الإرهابية التى تم القضاء عليها كانت تنوى استهداف مناطق مختلفة فى العاصمة بغداد.
ويأتى هذا فى الوقت الذى تستمر فيه القوات الأمنية العراقية فى عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" الإرهابى فى كافة أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى فى البلاد.
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