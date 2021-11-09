الصحة العالمية تحذر من نقص فى السرنجات اللازمة للتطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت ليزا هيدمان خبيرة منظمة الصحة العالمية، فى بيان عبر موقع الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعطاء 6.8 مليار جرعة لقاح لفيروس كورونا، وهو ما يتجاوز القدرة التصنيعية الإجمالية العام الماضى البالغة ستة مليارات حقنة، مضيفة أنه "إذا لم تتغير أولويات التصنيع، فقد يشهد العالم نقصًا فى مليارى حقنة لقاح فى عام 2022".

وأوضحت أنه "يمكن أن يكون لدينا نقص عالمى فى سرنجات التحصين التى يمكن أن تؤدى بدورها إلى مشاكل خطيرة مثل إبطاء جهود التحصين وكذلك مخاوف تتعلق بالسلامة".

وأضافت أنه "إذا قمنا بتحويل السعة من نوع واحد من السرنجات إلى نوع آخر أوحاولنا توسيع القدرة على محاقن التحصين المتخصصة، فإن الأمر يستغرق وقتًا واستثمارًا"، مشيرة إلى أن نقص الحقن قد يؤدى إلى تأخير التطعيمات الروتينية للأطفال وإجراءات أخرى.