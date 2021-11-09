”رويترز”: الاتحاد الأوروبي بصدد ترخيص عقارين لعلاج كورونا بالأجسام المضادة

ذكر مصدران في الاتحاد الأوروبي أنه من المقرر ترخيص وكالة الأدوية الأوروبية استخدام عقارين يعتمدان على الأجسام المضادة وحيدة النسلية، لعلاج المصابين بكورونا.
وقال أحد المصدرين طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "وكالة الأدوية الأوروبية ستعطي هذا الأسبوع الضوء الأخضر لاستخدام هذا العلاج الذي طورته شركة (ريغينرون) الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية وشركة (روشيه) السويسرية العملاقة، ويطلق على توليفة الأجسام المضادة اسم (ريغن-كوف) في الولايات المتحدة فيما يباع في الدول الأخرى باسم (رونابريف)".
وأضاف: "الوكالة ستجيز أيضا استخدام دول الاتحاد الأوروبي عقار (ريغكيرونا) الذي يعتمد على الأجسام المضادة وحيدة النسلية، وطورته شركة (سيلتريون) الكورية الجنوبية للتكنولوجيا الحيوية".
وقال مصدر آخر، إن "الموافقات وشيكة، ولكن المواعيد الدقيقة لم تتحدد بعد".
ويستخدم العقاران حاليا في علاج المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات شديدة.
وقدمت طلبات الموافقة على العقارين في أوائل أكتوبر الماضي، فيما علقت وكالة الأدوية الأوروبية حينها أنها "قد تبدي رأيها في غضون شهرين".
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