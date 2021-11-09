روسيا.. فرض التطعيم الإلزامي في بطرسبورغ لمن بلغوا الـ60 فما فوق

أعلنت السلطات الصحية في مدينة بطرسبورغ الروسية فرض التطعيم الإلزامي ضد كورونا لسكان المدينة ممن أعمارهم 60 عاما فما فوق، وأصحاب الأمراض المزمنة.
وجاء في المرسوم الصادر عن كبيرة أطباء المدينة ناتاليا باشكيتوفا، أن الإجراء يشمل الذين يعانون من أمراض الأجهزة التنفسية والقلب والأوعية الدموية، والغدد الصماء.
ووفقا للإحصاءات التي تم نشرها اليوم الثلاثاء، تعد بطرسبورغ ثانيو منطقة في روسيا بعد العاصمة موسكو من حيث عدد المتوفين بكورونا خلال 24 ساعة (88 حالة)، وثالث منطقة بعد موسكو ومقاطعة موسكو من حيث عدد المصابين بالفيروس (2680 حالة خلال الـ24 ساعة).
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