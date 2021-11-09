عروض تقسيط بورش كايين 2022 بـ6 آلاف ريال في السعودية

بالتزامن مع طرح بورش كايين 2022 سيكون مر على انتاج هذا الطراز 20 عامًا حيث بدأت شركة بورش في انتاج الجيل الأول من سيارة كايين في العام 2002، وفي البداية وضعت قاعدة السيارة الأساسية من شركة بورشه الألمانية بالمشاركة مع فولكس فاغن حيث كان محرك هذه السيارة ذو الثماني إسطونات أول محرك تنتجه بورش منذ العام 1995، وظل هذا الجيل هو السائد حتى عام 2018 حيث تم اطلاق الجيل الثاني من بورش كايين.

مواصفات بورش كايين 2022

في 2019 تم الكشف عن الجيل الثالث من كايين حيث جاء مع محرك بنزين ذو 6 اسطوانات يولد قوة حصانية تصل إلى 335 حصانا وسعة 3 لترات، بالإضافة إلى محرك كهربائي بقوة 134 حصان، ما يمنحها قوة إجمالية 455 حصانا وبالرغم من ذلك فإن هذه السيارة تأتي بمواصفات أقل من مواصفات الجيل الثاني الذي جاء بمحرك 8 اسطوانات وبقدرة حصانية تصل إلى 550 حصانًا.

لكن كايين 2022 تنتمي إلى فئة السيارات الهجينة رباعية الدفع مع ميزة توجيه العجلات الأربعة وهي ذات طابع رياضي ومتعددة الاستخدامات، ويبلغ معدل التسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة حوالي 6.2 ثانية في الفئة العادية ويتناقص هذا المعدل إلى 5.2 ثانية في الفئة الرياضية.

كما يصل عزم الدوران في السيارة إلى 450 نيوتن في المتر في حين يصل معدل استهلاك الوقود إلى 9.4 لتر بنزين لكل 100 كلم وهو معدل عالي من استهلاك الوقود في هذا الموديل لكنه يتناقص بشكل ملحوظ في الموديلات الهجينة.

سعر كايين 2022

تم الكشف عن سعر كايين 2022 في السعودية عند 600 ألف ريال شامل قيمة ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 15 % عند الشراء النقدي لكن في التقسيط يختلف السعر بحسب النظام المطبق سواء كانت مدة التقسيط سنة أو أكثر وصولا حتى 5 سنوات.

تقسيط كايين 2022

عند الحصول على عروض التقسيط بدون مقدم سوف يتم ما يلي: