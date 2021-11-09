موقع شحن جواهر فري فاير عن طريق id بخطوات بسيطة وسهلة

شحن جواهر فري فاير عن طريق id من أكثر الأشياء التي يبحث عنها مستخدمي ومحبي هذه اللعبة حول العالم، فهى من أكثر الألعاب انتشاراً بين مختلف الفئات العمرية المختلفة سواء كانت من البنات أو الشباب، وعلى الرغم من أن اللعبة من ألعاب الفيديو ومسلية للغاية إلا أنها تحتاج فى بعض الأوقات ألى امتلاك بعض الجواهر التي تضفي على اللعبة جو من الحماس والتشجيع، فيحتاج اللاعب هذه الجواهر لشراء بعض المعدات اللازمة له لخوض المعارك، ويستخدمها فى شراء الملابس والأسلحة وغيرها من الأشياء التي تساهم فى جعل اللاعب يصل إلى أعلى المستويات، ويذكر أن جواهر فري فاير تعد بمثابة العملة الافتراضية بداخل اللعبة، وإليكم فيما يلي خطوات شحن جواهر فري فاير 2021 بخطوات آمنة على حسابك وسهلة في الاستخدام.

على اللاعب أو المستخدم الدخول على موقع شحن جواهر فري فاير عن طريق id من شركة غارينا.

ثم عليه تسجيل الدخول من خلال الإيميل الخاص به.

الآن قم باختيار لعبة فري فاير من قائمة الألعاب المختلفة لان الموقع ليس مخصص لجواهر فري فاير فقط وإنما يشمل الكثير من الألعاب ولكن أشهرهم فري فاير وببجي موبايل.

ثم على اللاعب تحديد الدولة التي يسكن فيها.

ويقوم بالاختيار بين الحزمات التي تقدمها الشركة للشحن، يختار واحدة منهم.

الآن اختر الطريقة المناسبة التي يمكن أن تدفع من خلالها ومن بينهم بطاقة جوجل بلاي يمكن اختيارها فى حال أنها تحتوى على رصيد.

قم بإدخال رقم الأي دي الخاص باللاعب والموجودة داخل ملف اللعبة فى حسابه الشخصي.

قم بتأكيد وحفظ عملية الشحن وخلال عدة ثواني سوف تصل الجواهر إلى حسابك بداخل اللعبة.

طريقة شحن جواهر فري فاير 2021

كما يمكن شحن جواهر فري فاير من خلال استخدام موقع شوب تو جيم على أن يتم اتباع نفس الخطوات السابقة للشحن، وأيضاً يوجد طريقة تتمثل فى الدخول إلى موقع oonoo ثم القيام بعدد من الإختيارات المتوفرة بداخلة مثل مشاركة مع الأصدقاء وتنزيل الألعاب، ثم الحصول على عدد من النقاط مقابل ذلك، وتحويلهم إلى رصيد على بطاقة جوجل بلاي، ثم اتباع عملية الشرح المذكورة سابقاً.