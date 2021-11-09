تفشي حمى الخنازير الإفريقية في الصين
أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومقرها باريس اليوم الثلاثاء، أن الصين أبلغت عن تفشي حمى الخنازير الإفريقية في مزرعة للخنازير في جزيرة هاينان في الجزء الجنوبي من البلاد.
وحمى الخنازير الإفريقية التي لا تشكل أي خطر على الجنس البشري، إلا أنها غالبا ما تكون قاتلة للخنازير.
وقد تسبب هذا الفيروس في خفض إنتاج الخنازير ولحم الخنزير في الصين التي تعتبر أكبر منتج ومستهلك للحوم الخنازير في العالم. وقضى تفش لمرض حمى الخنازير الإفريقية على نحو نصف ثروة البلاد من الخنازير عام 2019.
وكالات
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