أبو الغيط يدعو للتهدئة إثر الأحداث التى أودت بحياة ثلاثة جزائريين

جدة - نرمين السيد - أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء التطورات التى سببتها الحادثة المؤسفة التى وقعت يوم 3 نوفمبر الجارى، والتى أودت بحياة ثلاثة مواطنين جزائريين، جاء ذلك فى رسالة وجهها الأمين العام إلى وزير خارجية الجزائر ردًا على رسالة الوزير فى هذا الموضوع.





وأفاد مصدر مسئول فى الأمانة العامة، أن الأمين العام أعرب فى رسالته عن التعازى للجزائر فى ضحايا هذا الحادث المؤسف، كما دعا الأطراف المعنية إلى ضرورة تغليب ضبط النفس وتجنب التصعيد بما يحافظ على روابط المصلحة المشتركة. وأضاف المصدر أن جامعة الدول العربية تبقى على استعداد لتقديم الدعم لكل جهد يرمى إلى نزع فتيل هذه الأزمة وتهدئة الأوضاع خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة العربية بشكل عام، والتى تتطلب تضافر الجهود حفاظا على إستقرار المنطقة ولتوفير المناخ الملائم لتحقيق التنمية التى تصبو إليها الشعوب العربية.

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