قوات الأمن الإثيوبية تعتقل 9 موظفين أمميين

جدة - نرمين السيد - وطلبت الأم المتحدة، بحسب "بى بى سى عربى" من السلطات الإثيوبية الإفراج الفورى عن موظفيها. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت اليوم، من مغبة الصراع الذى يستمر منذ عام وأبلغت منسقة الشؤون السياسية فى الأمم المتحدة روزمارى ديكارلو أن منطقة تيجراى الإثيوبية وصلت إلى "أبعاد كارثية". وأضافت فى جلسة مجلس الأمن التى عقدت أمس الاثنين لبحث الشأن الإثيوبى: إن مخاطر إنزلاق إثيوبيا فى حرب أهلية باتت قريبة جدا".

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