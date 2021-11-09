رابط نتيجة الشهادة الثانوية السودانية وخطوات الاستعلام عن النتيجة

رابط نتيجة الشهادة الثانوية السودانية هو الرابط الذي يزداد مؤشرات البحث في الفترة الحالية في مواقع التواصل الاجتماعي في السودان من قبل جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور للاطمئنان علي نتيجة الثانوية العامة السودانية والاطمئنان علي ذويهم، وقد أشارت وزارة التربية والتعليم السودانية من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها علي موقع فيس بوك بالإشارة الي رفع النتيجة اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر نوفمبر الجاري 2021 ميلادية، كما تم الإشارة الي أن الطلبة والطالبات وجميع أولياء الأمور يمكنهم الاستعلام عن نتيجة ذويهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية Result.sd برقم الجلوس، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي جميع التفاصيل الخاصة بنتيجة الثانوية العامة.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية السودانية

قد أشار سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم السودانية الي زيادة مؤشرات البحث عن النتيجة في خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة موعد إعلان النتيجة ، حيث بدء الطلاب بالدخول علي الرابط الرسمي الخاص بالوزارة للاستعلام عن النتائج في جميع ولايات السودان، وقد وقد قامت الوزارة بالإعلان عن اعتماد النتيجة من الجبهة وسوف يتم إعلان النتيجة الطلاب فور اعتمادها وبعد ذلك سيتم رفع النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة، أما عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية السودانية للعام الحالي 2021 ميلادية فهي كالتالي:

يجب الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية و التعليم السودانية.

عليك أولاً إن تختار الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية.

يجب علي الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر من كتابة رقم الجلوس الخاص به.

يمكنك الآن الضغط علي أيقونة استخراج النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية السودانية

وقد أشارت الوزارة الي أنه في خلال الساعات القليلة القادمة سوف يتم الإعلان عن نتيجة جميع الطلبة والطالبات في مختلف ولايات السودان، ويمكن لجميع الطلبة الدخول من وقت لآخر علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية و التعليم السودانية اومن خلال رابط حكومة السودان الالكترونية لمتابعة كل ما هو جديد.

وبهذا قد نكون وصلنا الي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم جميع التفاصيل الخاصة برابط الثنوية السودانية نرجوا أن يكون للمقال قد نال إعجابكم.