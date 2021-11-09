نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يترقب جميع الطلبة والطالبات الآن في كافة ربوع دولة السودان الاعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2021، وهي شهادة الثانوية العامة السودان 2021، حيث أنه كان من المفترض أن تقوم وزارة التربية والتعليم في السودان بعقد مؤتمر صحفي خلال الساعات الماضية للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بظهور نتيجة شهادة الثانوية العامة 2021، والتي ينتظرها الآن الالاف من الطلبة والطالبات، وذلك بعد اعلان الوزارة عن انتهاء كافة الاعمال الخاصة بإعلان النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس:-

تداولت العديد من المواقع الالكترونية خلال الساعات الماضية، خبراً بأن وزارة التربية والتعليم سوف تقوم بعقد مؤتمر صحفي خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر 2021، من أجل الاعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2021، إلا أن ذلك لم يحدث ولم يتم الاعلان عن النتيجة، وربما يرجع سبب التأخر في الاعلان عن النتيجة، هو ما تشهده دولة السودان في الوقت الحالي من اضطرابات سياسية، حيث قام الرئيس عبد الفتاح البرهامي بحل الحكومة، وفي انتظار تشكيل حكومة جديدة أخرى.

وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم في السودان معرفة نتيجة الشهادة السودانية وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السودان.

الضغط على نتائج الامتحانات ومن ثم الشهادة السودانية 2021.

يتم إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على زر عرض.

سوف تظهر أمامك النتيجة بشكل مباشر.

ويعيش طلبة وطالبات الشهادة السودانية والسادة أولياء الأمور في كافة المدن والمحافظات السودانية، حالة من التوتر والترقب، بسبب طول فترة الانتظار لمعرفة النتيجة، على الرغم من أنه فعلياً تم الانتهاء من كافة الاعمال الخاصة بالإعلان عن النتيجة، خاصة وأن اعلان نتيجة الشهادة السودانية مرتبط بها بعض المراحل الأخرى، وهى مراحل التقديم والتسجيل في الجامعات السودانية، وكل هذه الأمور تأخذ وقتاً طويلاً لدي الطلبة والطالبات، ناهيك عن انتظار عملية الترشح للقبول في كلية معينة، ثم التقدم إلى الجامعات الأهلية في حالة عدم التمكن من الحصول على فرصة في دراسة مجال معين في الجامعات الحكومية نتيجة ارتفاع المجاميع الذي تقبل به الجامعات.