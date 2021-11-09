بالفيديو.. مصابون ومفقودون بعد انهيار مبنى في تركيا

أسفر انهيار مبنى من طابقين يضم مطاعم ومقهى شرقي تركيا، الثلاثاء، عن إصابة 13 شخصا على الأقل، وسط مخاوف من أن يكون آخرون محاصرين تحت الأنقاض.

ووقع الحادث في شارع مزدحم بمحافظة ملاطية، الواقعة على مسافة نحو 160 كيلومترا شمالي الحدود السورية.

وأفادت خدمات الطوارئ التركية أن 13 شخصا نقلوا إلى المستشفى، فيما يبحث رجال الإنقاذ عن أحياء تحت أكوام الحطام.

وأصدر مسؤولون تقارير متناقضة حول عدد الأشخاص الذين يعتقد أنهم كانوا داخل المطاعم والمتاجر المختلفة، عندما انهار المبنى عند الساعة 16.50 بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس البلدية عثمان غودير لمحطة "هابرتورك" التلفزيونية، إنه يعتقد أن ما بين 20 و25 شخصا ما زالوا محاصرين في الداخل، فيما قدر إنفر كيراز رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في ملاطية، عدد المحاصرين بما يصل إلى 30.

وأوضح كيراز لـ"فرانس برس" في اتصال هاتفي: "في الطابق الأول، كان هناك مطعم دجاج ومتجر لبيع المكسرات ومخبز. وفي الطابق الثاني كان هناك مقهى".

وتابع: "إنه شارع مزدحم جدا. على حد علمي، أصيب بعض الأشخاص أثناء مرورهم أمام المبنى".

لكن محطة "هابرتورك" أفادت لاحقا أن 10 أشخاص فقط ما زالوا في عداد المفقودين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية منقذين يستخدمون حفارات البناء لإزالة كتل كبيرة من الحطام، محاولين العثور على أي دليل على وجود ناجين مع حلول المساء.

وأفاد شهود وتقارير إعلامية أن المبنى انهار خلال أعمال إصلاح مخطط لها.

وقال الشاهد تورهان كوبان أوغلو لـ"هابرتورك": "سمعت صوت تصدع في البداية ثم انهار المبنى. ظهرت سحابة من الغبار. كان مثل يوم القيامة".