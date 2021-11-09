روسيا.. الحكم بسجن داعشى 21 عامًا إثر التخطيط لعمليات إرهابية فى موسكو

جدة - نرمين السيد - وسيسجن الإرهابى لمدة 21 عامًا حيث قام "سوليكوف" بتنظيم خلية سرية لداعش، لتنفيذ هجمات إرهابية فى موسكو، وتم اعتقاله فى أكتوبر عام 2020، وأثناء التحقيق اعترف بنفسه بذلك، وتمت إدانته.

ولفت إلى أنه تم اعتقال أعضاء من الخلية وصدرت أحكام قضائية بعد ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التى كانوا يعتزمون استخدامها فى عملياتهم الإرهابية.