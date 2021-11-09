إعادة انتخاب الفرنسية أودرى أزولاى مديرة لليونسكو

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل منذ قليل، بإعادة انتخاب الفرنسية أودرى أزولاى مديرة لليونسكو.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل منذ قليل، بإعادة انتخاب الفرنسية أودرى أزولاى مديرة لليونسكو. وفازت الفرنسية بأغلبية كبيرة لولاية ثانية مدتها أربع سنوات على رأس المنظمة التى تعمل على تعزيز التعليم والثقافة والحفاظ على التراث.

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