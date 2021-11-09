اعرف تاريخ نزول حساب المواطن الدفعة 48 ca.gov.sa لشهر نوفمبر.. رابط الاستعلام عن إيداع حساب المواطن

تزايدت معدلات البحث عن موعد نزول حساب المواطن ورابط التسجيل في حساب المواطن 1443 برقم الهوية بعد إعلان الحساب الرسمي لحساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن صدور نتائج أهلية الدفعة الـ 48 في المنحة المقدمة للمواطنين المستحقين للدعم المادي على حساب المواطن حيث يتم إقرار بعض التعديلات والضوابط الجديدة في نظام حساب المواطن وايضا هناك شروط أهلية للحصول على المنحة الشهرية والتسجيل في منصة حساب المواطن.

موعد نزول حساب المواطن

ومن المقرر أن يحل موعد نزول حساب الموطن يوم العاشر من شهر نوفمبر المقبل كما أن حساب المواطن يتم صرف شهريا في يوم العاشر من الشهر الميلادي ولكن إذا وافق هذا اليوم إجازة رسمية يتم تقديمه أو تأخيره على حسب ما يتم اعلان وعلى الحساب الرسمي لي المواطن.

إيداع حساب المواطن الدفعة 48

نشر الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغر “تويتر” يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 نوفمبر الجاري، أن تاريخ إيداع حساب المواطن الدفعة 48 يوم 10 نوفمبر.

وبناء على ذلك فإن موعد نزول حساب المواطن الدفعة 48 لشهر نوفمبر سوف يبدأ بعد منتصف ليل الأربعاء 10 نوفمبر 2021 حتى نهاية اليوم.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1443

وللتسجيل في حساب المواطن هناك عدد من الشروط الهامة أقرها حساب المواطن كما أضيفت شروط جديدة لتلقي الدفعات الشهرية المقبلة ومن هذه الشروط مايلي:

اولا: يشترط أن يكون المستفيد من الخدمة سعودي الجنسية أو حاملا لبطاقة التنقل الدائمة داخل المملكة

ولا يكون خارج المملكة في حين تلقي المنحة وهناك استثناءات كأبناء المواطنة أو الزوجة الغير سعودية أو الزوج.

ثانيا يشترط أن لا يقضي المستفيد خارج المملكة أكثر من 90 يوم متواصل خلال هذا العام.

ثالثا: يشترط صحة البيانات الخاصة بالمتقدم وأن تكون متوافقة مع البيانات التي تم تحديدها من قبل حساب المواطن على أن يتم توضيح عدد أفراد الأسرة والأعمار الخاصة بهم.

طريقة استخدام الآلة الحاسبة التقديرية

رابط نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 48

هناك عدد من الخطوات يجب إتباعها لكي يتمكن المتقدم للحصول على نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 48 وهي على النحو التالي.