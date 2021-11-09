حاسبة حساب المواطن التقديرية 1443 تحقق من قيمة استحقاق الدفعة الـ48 نوفمبر 2021

أتاح برنامج حساب المواطن أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية الإلكترونية للتحقق من القيمة المستحقة للمستفيدين والمستفيدات، حيث تم الإعلان من قبل برنامج حساب المواطن عن إيداع مبالغ برنامج الدعم الحكومي الدفعة الحالية، ويتم استخدام الحاسبة التقديرية للتأكد من قيمة الاستحقاق بعد الإطلاع عليها عبر البوابة الإلكترونية ومطابقتها مع المودعة في الحساب البنكي، وفي حال وجود اختلاف في القيمة المستحقة بعد التحقق منها عن طريق الحاسبة التقديرية لحساب المواطن، فيتم تقديم شكوى على قيمة حساب المواطن في المواعيد الرسمية المحددة من جانب البرنامج، حيث يتم تفعيل أيقونة الشكوى بعد مرور 5 أيام من تاريخ إيداع الدفعة، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية لاستخدام الحاسبة الإلكترونية والإطلاع على أسماء المقبولين الآن.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

أعلن حساب المواطن تويتر عن موعد تدشين حاسبة دعم حساب المواطن الإلكترونية، حيث سيتم إطلاقها في نفس يوم الإعلان عن قيمة الاستحقاق، والبدء في إيداع مبالغ الدفعة الحالية لحساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات مباشرةً، ويتيح البرنامج إمكانية الاستعلام عن أسماء المقبولين عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ويتم تفعيل أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية لكي يتمكن كل مواطن سعودي من التعرف علي مقدار الدعم الحكومي المقدم من خلال برنامج حساب المواطن، وينبغي العلم بأن قيمة الاستحقاق تتوقف علي إجمالي عدد أفراد الأسرة ومقدار الدخل، وقد تم الإعلان عن إغلاق باب التسجيل في حساب المواطن أمام من يرغب في تسجيل حساب المواطن لحين مراجعة ضوابط الدعم من جانب البرنامج.

ولكن يجب العلم أن برنامج حساب المواطن يستقبل طلبات إضافة مولود في حساب المواطن أو إضافة تابع فقط، وبعد أن تم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية للدفعة الحالية، فأصبح بإمكانكم التحقق من نتائج الأهلية الآن، كما يمكنكم الاستفادة من الحاسبة التقديرية من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط حاسبة حساب المواطن الرسمي.

حساب المواطن 1442

تم إصدار توجيهاً لكافة البنوك السعودية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، يقضي بعدم المساس بالمبالغ والمخصصات المالية التي سيتم صرفها أو إيداعها ضمن برنامج حساب المواطن في حسابات المستحقين البنكية، ولا يقتطع من هذه المبالغ لصالح البنوك أي قيمة مالية، سواء كانت للقروض الشخصية أو التمويلية.

تحديث: أعلن برنامج حساب المواطن عن تفعيل الحاسبة التقديرية لحساب المواطن، وذلك من أجل أن يتعرف المستحق لمبلغ دعم البرنامج الحكومي علي قيمة الاستحقاق عن طريق استخدام الآلة الحاسبة التقديرية بموقع البرنامج الرسمي، ومن خلال رابط دخول حساب المواطن يمكنكم استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية الآن.

تحديث: تم الإعلان عن كيفية احتساب قيمة الاستحقاق وفقاً لاختلاف معايير الاستحقاق الثلاثة، ويمكنكم الآن التعرف علي تفاصيل كيفية احتساب مقدار استحقاق حساب المواطن، ومن خلال الرابط المباشر المرفق لدخول بوابة حساب المواطن لاستخدام آلة حاسبة حساب المواطن التقديرية لأجل التعرف علي مقدار الاستحقاق، والإطلاع علي أسماء المقبولين حساب المواطن 1442، كما يمكنكم التعرف على رقم حساب المواطن ومواعيد استقبال الاتصالات من خلال التالي:

استخدام حاسبة دعم حساب المواطن

نوفر طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن الآلية من خلال النقاط التالية:

دخول بوابة حساب المواطن الرسمية.

اضغط علي أيقونة الحاسبة، في يسار الشاشة باللون الأخضر.

ستجد سؤالين، قم بالتأشير في المربع المناسب، والسؤالين هما، هل أنت مسجل في البرنامج (نعم/لا)، مستقل أم رب أسرة.

وإذا كنت مسجلا في برنامج حساب المواطن كرب أسرة، سيظهر لك عدد تابعيك مما يزيد عمرهم عن 18 سنة، وعدد من يقل عمرهم عن 18 سنة، ومجموع الدخل للأسرة، أما إذا كنت مسجلاً في البرنامج كفرد مستقل، سيظهر أمامك خانة متعلقة بمجموع الدخل الشهري، وهنا يجب إدخال إجمالي الدخل كما تم الإفصاح عنه علي البوابة، ثم اضغط علي احسب لتتعرف علي نتيجة حاسبة حساب المواطن التقديرية ويمكنك الإطلاع علي نتائج الأهلية عبر البوابة.

طريقة التسجيل في حساب المواطن 1442

أتاح برنامج حساب المواطن للمواطنين والمواطنات إمكانية التسجيل في البرنامج للاستفادة من مبالغ الدعم المقدمة من جانب البرنامج للمستحقين المؤهلين للحصول على الدعم والمنطبقة عليهم شروط حساب المواطن 1442 اعتباراً من شهر ديسمبر لعام 2017م، واستمر باب التسجيل في حساب المواطن مفتوحاً أمام كل من يرغب في التقديم منذ ذلك التاريخ وحتى شهر مارس لعام 2020م.

حيث أعلن البرنامج رسمياً عن توقف التسجيل الجديد في البرنامج لحين مراجعة ضوابط الدعم، ولكنه يستقبل طلبات إضافة مولود في حساب المواطن أو إضافة تابع في حساب المواطن للمستفيدين الفعليين من الدعم المقدم من البرنامج، ومن يرغب في التعرف علي طريقة التسجيل في حساب المواطن خطوة بخطوة من خلال الفيديو التالي:

يجب العلم أنه تتزايد قيمة الدعم الحكومي المقدم من برنامج حساب المواطن للمستحقين أو تتناقص وفقاً لإجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها، حيث يتوقف الاختلاف في قيمة الاستحقاق علي حسب حجم الأسرة ومجموع دخلها الشهري، ومن خلال رابط التسجيل في حساب المواطن يمكنكم التسجيل الآن للاستفادة من دعم الدفعة الجالية.

آلية احتساب حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن أن كل مواطن يتعدى عمره الـ18 عام متزوج، في حال كان لديه أو ليس لديه تابعين سوف ينطبق عليه الجدول التالي (خاص بالمتزوجين):

الفئة المبلغ المستحق الملاحظات رب الأسرة 382 المبلغ المستحق عن زوجتين الزوجة 191 المبلغ المستحق مساوي للتابع تابع عمره يزيد عن 18 عام 191 المبلغ المستحق مساوي للزوج تابع عمره يقل عن 18 عام 114.6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما عن المواطنين غير المتزوجين، فأوضح البرنامج أن كل مواطن عمره يزيد عن 18 عام وغير متزوج، فسيتم اعتباره علي أنه رب أسره طالما أنه قام بالتسجيل في حساب المواطن مستقلاً عن أبيه وأمه، وسيتم صرف مبلغ 382 ريال له، ويتم احتساب مقدار الاستحقاق عن طريق حاسبة حساب المواطن التقديرية عبر بوابة البرنامج.

حساب المواطن تسجيل التابعين

ويمكنه التسجيل أيضاً كتابع في حساب عائلته ليكون تابعاً لأمه أو أبيه، فسوف يحصل رب الأسرة علي مبلغ 191 ريال، ولن يتعارض الاسم في الحسابين، لأنه سينزل له في حسابه 382 ريال، وفي حساب أبيه أو أمه 191 ريال ومن خلال الجدول التالي نوفر لكم مثالاً توضيحياً:

الفئة العدد المبلغ الإجمالي رب الأسرة 1 382 382 الزوجات 2 191 382 تابع يزيد عن 18 5 191 955 تابع يقل عن 18 6 114.6 687.6 المبلغ الإجمالي المستحق لهذه الأسرة – – 2406.6

في حال لم يصلك دعم حساب المواطن، عليك دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية، أو الاتصال علي مركز الاتصال الموحد، أو التواصل مع البرنامج من خلال خدمة العملاء تويتر، ويمكنكم التعرف علي الخوات الكاملة بالتفصيل لتقديم اعتراض حساب المواطن سواء كان في حال انخفاض قيمة الاستحقاق، أو عدم الأهلية.

تقديم شكوي حساب المواطن

يتم الإعلان من قبل برنامج حساب المواطن عن إتاحة أيقونة شكوي حساب المواطن بعد مرور خمسة أيام من تاريخ إيداع الدفعة ممن يرغبون في تقديم اعتراض علي مقدار الاستحقاق، بعد التأكد من قيمة الاستحقاق عبر الحاسبة التقديرية لحساب المواطن الآلية علي بوابة حساب المواطن الرسمية.

تحديث: ما هي المستندات المطلوب إرفاقها عند التسجيل في حساب المواطن، وهنا أجاب برنامج حساب المواطن مصرحاً بأنه لابد من إرفاق مستندين في الحساب الخاص بك علي بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وتتمثل هذه المستندات في النقطتين التاليتين:

المستند الأول خاص بك؛ صك ملكية أو عقد إيجار أو فاتورة كهرباء خاص بالمتقدم بالتسجيل. المستند الثاني خاص بالعائلة؛ صك ملكية العائلة، أو عقد إيجار العائلة، أو فاتورة كهرباء العائلة.

ويتيح برنامج حساب المواطن للمستفيدين، أن يستخدم حاسبة حساب المواطن التقديرية الإلكترونية، من أجل التعرف علي مقدار استحقاق الأسرة، ووضع برنامج حساب المواطن الأسرة في اعتباره كأنها وحدة واحدة مستفيدة من الدعم، واختار رب الأسرة كمستفيد أساسي ذكراً كان أم أنثي بشرط أن يتعدى عمره 18 عاماً، ويمكنكم التعرف على خطوات تقديم الشكوى على قيمة الاستحقاق من خلال الفيديو التالي:

تحديث: في حال نسيان كلمة السر الخاصة بك عند دخول بوابة حساب المواطن الرسمية، فقم باتباع الخطوات بعد الضغط علي نسيت كلمة السر، وعند عدم التمكن من حل المشكلة قم بالاتصال برقم خدمة العملاء 19912، أو قم بالتواصل مع خدمة العملاء تويتر.

عداد نزول حساب المواطن ديسمبر 2020

حدد برنامج حساب المواطن تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي تاريخاً ثابتاً لإيداع مبالغ الدفعات المستحقة من برنامج الدعم الحكومي في حسابات المستفيدين والمستفيدات البنكية، ويمكنكم التعرف على موعد إيداع حساب المواطن الدفعة السابعة والثلاثون لشهر ديسمبر الجاري والمدة الزمنية المتبقية على التحويل من خلال الفيديو التالي:

تحديث: تم الإعلان من جانب برنامج حساب المواطن للدعم رسمياً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن صدور نتائج أهلية دورة الاستحقاق السابعة والثلاثون لشهر ديسمبر 2020م الموافق لشهر ربيع الثاني 1442هـ، حيث يتم التحقق من أهلية الاستحقاق والقيمة المستحقة للدفعة الـ37 من خلال دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق، ومن المقرر أن يتم تحويل المستحقات مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم غدٍ الخميس بمشيئة الله تعالى.

تحديث: تم الإعلان رسمياً من جانب برنامج حساب المواطن اليوم الخميس بتاريخ 10 ديسمبر 2020م عن الانتهاء من إيداع كافة المخصصات في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات من الدعم الحكومي، ومن يرغب في التعرف على خطوات التسجيل في حساب المواطن كفرد مستقل للعزاب، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.

تحديث: تم الإعلان عن فتح وتفعيل أيقونة الشكوى على حساب المواطن أو الاعتراض على قيمة الاستحقاق للدفعة السابعة والثلاثون الخاصة بشهر ديسمبر 2020م، حيث يتم تقديم الاعتراض في الوقت الحالي عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق عبر موقع ثقفني.

حاسبة حساب المواطن التقديرية مارس 2021

أصدر برنامج حساب المواطن نتائج أهلية دورة الاستحقاق الأربعون الخاصة بشهر مارس 2021 لأصحاب الطلبات المكتملة من المتقدمين، ويتم التحقق من الأهلية الآن عن طريق الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية للتعرف على النتيجة سواء كنت مؤهلاً للحصول على دعم البرنامج من عدمه.

ويجب العلم أنه يتم مراجعة ضوابط الدعم بشكل دوري من جانب البرنامج، ومن المقرر أن يتم صرف حساب المواطن مبالغ الدفعة القادمة في العاشر من الشهر الميلادي الجاري، أما عن المدة المتبقية على نزول حساب المواطن في الحسابات البنكية اعتباراً من اليوم الاثنين بتاريخ 8 مارس 2021 الموافق لتاريخ 24 رجب 1442هـ، فإن عدد الأيام المتبقية هو (يومان).

تحديث: وفقاً لمواعيد الصرف والإيداع وتحويل الرواتب في الحسابات البنكية للمستحقين والمستحقات من مبالغ دعم حساب المواطن المحددة من جانب البرنامج، فمن المقرر أن يتم تحويل رواتب حساب المواطن مع بداية الساعات الأولى من صباح الغد الأربعاء بتاريخ 10 مارس 2021 الموافق لتاريخ 26 رجب 1442هـ، وتحديداً في تمام الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت السعودية.

تاريخ نزول حساب المواطن نوفمبر 2021

يترقب مستفيدي ومستفيدات الدعم الحكومي المقدم من قبل برنامج حساب المواطن السعودي تحويل مستحقات الدفعة الثامنة والأربعون للحسابات المصرفية للمستحقين، حيث من المقرر أن يتم إيداع مبالغ الدعم للدفعة الـ48 نوفمبر 2021م في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء بتاريخ 10 نوفمبر 2021م الموافق لتاريخ 4 ربيع الثاني 1443هـ.

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