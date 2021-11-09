مراوغة من صلاح تسبب إصابة خطيرة للاعب وستهام

أعلن نادي وستهام يونايتد الإنجليزي، الثلاثاء، أن قلب الدفاع أنجيلو أوغبونا تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، خلال الفوز 3-2 على ليفربول، الأحد.

وأضاف وستهام في بيان أن الأشعة التي أجريت الاثنين، كشفت عن "المشكلة في ركبة أوغبونا اليمنى"، مشيرا إلى أن الدولي الإيطالي بدأ بالفعل برنامج إعادة التأهيل.

وسقط أوغبونا على الأرض متأثرا بإصابته، بعدما فقد توازنه إثر مراوغة من محمد صلاح مهاجم ليفربول في الدقيقة 15، ثم استبدل بعد دقائق.

وقال رئيس الفريق الطبي في النادي ريتشارد كولينغ: "بعد استبداله في أعقاب حادث منفصل أدى إلى إصابته بجرح فوق عينه، شعر أنجيلو ببعض الألم في ركبته، لذلك فحصناه للتأكد من مدى خطورة الإصابة".

وتابع: "أظهر الفحص بعض الأضرار في الرباط الصليبي الأمامي، وقد بدأ اللاعب بالفعل برنامج إعادة التأهيل. سيقابل أنجيلو طبيبا آخر هذا الأسبوع لنحصل على صورة أكثر وضوحا عن الفترة الزمنية للتعافي".

وتقدم وستهام للمركز الثالث في الدوري الممتاز بعد الفوز على ليفربول، لينهى مسيرة الأخير الخالية من الهزائم والممتدة منذ 25 مباراة في كافة المسابقات.

وسيلتقي فريق المدرب دافيد مويس في المباراة المقبلة ولفرهامبتون واندرارز، في 20 نوفمبر عقب فترة التوقف الدولي.