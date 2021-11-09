أخبار اليمن : بهذا السعر الجديد.. صنعاء تدشن آلية لبيع الغاز بالعاصمة

بهذا السعر الجديد.. صنعاء تدشن آلية لبيع الغاز بالعاصمةدشنت الشركة اليمنية للغاز بمديرية الثورة بأمانة العاصمة آلية البيع المباشر لتعبئة أسطوانات المواطنين عبر المحطات المتنقلة (الببتيلات)، وآلية التوزيع عبر العقال ومحطات السيارات.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة علي معصار، أن هذه الآلية تأتي في إطار حرص الشركة على استمرار التموين لتوفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين بكل سهولة ويسر والتخفيف من معاناتهم في ظل الحصار والعدوان.. مشيراً إلى أنه يتم تعبئة الأسطوانة 20 لتراً بـ8800 ريال.

وأكد أن آلية التوزيع التي بدأت في مديرية الثورة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تستهدف مختلف المديريات، إضافة إلى الآليات الأخرى التي تقوم بها الشركة والمتضمنة التوزيع عبر عقال الحارات ومحطات السيارات.

وذكر معصار أن المحطات المتنقلة تستهدف التوزيع لمختلف المديريات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد نقاط البيع المباشر في الأحياء، مؤكداً أن الشركة تقوم بتموين المطاعم وكبار المستهلكين والمصانع والسيارات.

ولفت إلى أن الشركة اليمنية للغاز تسعى جاهدة لاستقرار الوضع التمويني من خلال توفير مادة الغاز سواء التي تأتي من صافر أو المستوردة من الخارج.