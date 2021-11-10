الحائزة على جائزة "ملالا" تعلن عن زواجها في بريطانيا

أعلنت ملالا يوسف زاي، الناشطة الباكستانية في مجال تعليم الفتيات والحائزة على جائزة نوبل للسلام، الثلاثاء، زواجها في بريطانيا.
وكانت ملالا قد نجت في عام 2012 من القتل بالرصاص على يد مسلح من حركة طالبان عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما.
وقالت ملالا البالغة من العمر 24 عاما، والتي تعيش في بريطانيا، إنها وزوجها الجديد، آسر، الذي ذكرت اسمه الأول فقط، تزوجا في مدينة برمنجهام واحتفلا بزواجهما في المنزل مع أسرتيهما.
وكتبت على تويتر: "هذا يوم مهم في حياتي. ارتبطنا أنا وآسر لنكون شريكين مدى الحياة"، مرفقة أربع صور مع هذه التغريدة.
ولم تذكر ملالا أي معلومات أخرى عن زوجها باستثناء اسمه الأول، لكن مستخدمين للإنترنت ذكروا أنه آسر مالك المدير العام لمركز تابع لمجلس الكريكيت في باكستان.
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