النيجر تستضيف القمة الإفريقية للتنوع الاقتصادى والصناعة المستدامة 

جدة - نرمين السيد - أعلن الاتحاد الإفريقى عن استضافة مدينة "نيامى" عاصمة النيجر، قمة التصنيع والتنوع الاقتصادى فى إفريقيا، تحت شعار "التصنيع فى إفريقيا: تجديد الالتزام نحو التصنيع الشامل والمستدام والتنويع الاقتصادى" فى الفترة من 20-24 نوفمبر الجارى.





وأوضح الاتحاد، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن القمة تعقد كجزء من الأنشطة السنوية ليوم التصنيع فى إفريقيا نظرًا لأهمية التصنيع والتحول الاقتصادى فى إفريقيا، حيث تم اعتماد يوم التصنيع الإفريقى من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية فى يوليو 1989.

وأضاف أن يوم التصنيع فى إفريقيا يعد فرصة لأصحاب المصلحة الرئيسيين للتفكير فى التصنيع فى إفريقيا من خلال النظر فى كيفية تغيير القارة لوضعها الراهن، وتسريع الإجراءات نحو التحول الهيكلى لإفريقيا، كعامل تمكين لتحقيق أهداف أجندة 2063، وأهداف التنمية المستدامة 2030.