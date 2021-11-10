اجتماع افتراضى بين الرئيسين الأمريكى والصينى الأسبوع المقبل

ونقلت الشبكة عن مصدرين -لم تكشف هويتيهما- قولهما إن المحادثات لا تزال جارية بشأن تحديد يوم لعقد القمة الافتراضية، وأشار أحدهما إلى أن الاجتماع لن يتناول مسألة إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى تشنجدو والقنصلية الصينية فى هيوستن، واللتين أُغلقتا العام الماضى على خلفية توتر سياسى بين البلدين، ولم يرد الناطقان باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية على طلبات الشبكة للتعليق على الأمر.
ولفتت "بلومبرج" إلى أن الاجتماع الافتراضى يأتى فى ظل تحسُّن فى العلاقات بين واشنطن وبكين خلال الأشهر الأخيرة، حتى فى ظل التنازع بشأن تايوان وتصاعد المخاوف فى واشنطن بشأن توسيع ترسانة الأسلحة النووية الصينية.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، قد أكدت، أمس، أن هناك "اتفاق من حيث المبدأ" على عقد لقاء "قبل نهاية العام"، موضحة أن ذلك يأتى فى إطار "جهودنا المستمرة لإدارة التنافس بين بلدينا بشكل مسئول"، وأن الاجتماع ليس معنيا بالبحث عن "مخرجات محددة".
وقال البيت الأبيض فى وقت سابق إنه يريد تصعيد المحادثات إلى مستوى القادة، أملا فى أن يتمكن الرئيسان من الاتفاق على ضمانات لعدم تحوُّل المنافسة بين الولايات المتحدة والصين إلى نزاع، بحسب "بلومبرج".
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