نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد خدمة المواطن.. وزارة الداخلية الكوييتية تطلق منصة مواعيد إلكترونية للحجز المسبق في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أجل تقديم خدمات أفضل للمراجعين وتوفيراً للوقت تم إطلاق نظام مواعيد إلكتروني على موقع وزارة الداخلية لإدارة تسجيل المواعيد للمواطنين بالحجز المسبق قبل زيارة مراكز خدمة المواطن في جميع أنحاء الكويت.

مراكز خدمة المواطن الفترة المسائية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها قررت فتح مراكز خدمة المواطن للعمل بالفترة المسائية في سبعة مراكز من الساعة الثالثة عصراً حتى 7 مساءا، وهي فروع الروضة، الصديق، الأندلس، مبارك الكبير، الصباحية، صباح الأحمد والنعيم(الجهراء).

كلنا يعلم أن خدمة تسجيل المواعيد متاحة على الأنترنت على موقع الداخلية moi.gov.kw، ولكن، دعونا نقدم تفصيلاً عن الخطوات في عملية طلب موعد فليس كل شخص يعرف كيفية الحجز، إذ يجب إتباع تعليمات الحجز وملئ البيانات الأساسية ومعلومات الخدمة المطلوبة المرهون بتحديد موعد وهي خدمة متاح للأفراد والشركات.

طلب موعد خدمة المواطن على موقع وزارة الداخلية

للبحث عن أقرب موعد لمراجعة مراكز خدمة المواطن، يرجى إتباع التعليمات والخطوات المرفقة أدناه.

بدايةً يتنقل المتقدم لطلب الحجز إلى موقع وزارة الداخلية أو الذهاب مباشرة الى رابط منصة مواعيد خدمة المواطن “من هنا”

الدخول إلى منصة المواعيد في الشاشة الرئيسية للموقع.

بعد التواجد في واجهة المواعيد لوزارة الداخلية أختر “خدمة المواطن” فيتم تحديدها من الخيارات المتاحة للقطاعات التابعة لوزارة الداخلية.

ثم يجب إدخال الرقم المدني يلي ذلك أن تضغط على أيقونة ابدا الاختيار في نفس الصفحة.

حدد الفئة إن كنت شركات أو أفراد

حدد طالب الخدمة إن كنت مواطن أو مقيم

أختر خدمة المواطن من الخيارات المتاحة في خانة المعاملات للانتقال للخطوة القادمة

ثم أختر نوع الخدمة والمحافظة التابع لها ومكان المعاملة

يقوم مقدم طلب الحجز بالضغط على إدخال البيانات

في الصفحة القادمة، يجب التزويد بالمعلومات الشخصية الأساسية وهي: اسم مقدم الطلب الموبايل البريد الإلكتروني

حدد وقت موعدك الخاص المزامن للتاريخ الذي ترغب به في تنفيذ مراجعة المركز.

أخيراً، وبعد استكمال جميع الخطوات السابقة قم بالنقر على أيقونة حجز الموعد.

تحدثنا في هذا المقال عن ما يجب القيام به لتسجيل موعد جديد في خدمة المواطن التي ترعاها وزارة الداخلية الكويتية. وكذلك نشرنا رابط حجز خدمة مواطن حتى يتمكن الأشخاص من تعيين موعدهم بالتاريخ والوقت المناسبين.