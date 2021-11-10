ظهور نتيجة الشهادة السودانية 2021 الأن لجميع الطلاب برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة

نتيجة الشهادة السودانية 2021، ازدادت عمليات البحث في الآونة الاخيرة من قِبل طلاب الثانوية العامة من جميع الولايات السودانية بالتساؤل عن رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2021 عبر موقع الوزارة الرسمي، وذلك بعد ان قامت الوزارة بالاعلان خلال الساعات القليلة الماضية على انة من المقرر ان يقوم سيادة وزير التربية والتعليم بإعتماد النتائج النهائية لطلاب الثانوية العامة، وفور ان يقوم بذلك سيتم نشر النتائج على الفور خلال موقع الوزارة، وضمن خدماتنا التي نقدمها لكم خلال موقعنا ثقفني الاخباري، فسوف نقوم في هذا المقال الحصري برصد اهم التفاصيل التي وردت الينا حول ظهور هذة النتائج وايضاً الطريقة الصحيحة للإستعلام عنها.

نتيجة الشهادة السودانية 2021

تسعى وزارة التربية والتعليم السودانية على تقديم كافة مجهوداتها في الحفاظ على سلامة الطلاب وايضاً للتسهيل على الطلاب في السودان، وكان من ضمن مجهوداتها تفعيل موقعها الرسمي على الانترنت ليتمكن الطلاب من خلالة معرفة نتيجة الشهادة السودانية 2021 للعام الدراسي الجاري، حيث اعلنت العديد من المصادر المسؤلة بالوزارة انة بالفعل تم الانتهاء اعمال التصحيح وجمع درجات الطلاب ويتم الان الانتهاء من اعمال الكنترول، وفور ان يتم الانتهاء من ذلك على اكمل وجة سيتم عقد مؤتمر رسمي لإعتماد النتائج من قِبل السيد وزير التعليم السوداني.

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021

اعلنت ايضاً العديد من المصادر من داخل الوزارة بأنة بعد الانتهاء من اعتماد النتائج في المؤتمر الذي سيُعقد لذلك، فسوف تقوم الوزارة على الفور بطرح الرابط الخاص بموقعها الالكتروني، ليستطيع كل طالب ان يحصل على نتيجتة بكل سهولة وبشكل الكتروني، هذا وفي الفقرة التالية سنقدم لكم الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة النتائج الكترونياً.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2021

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2021 فور اعتمادها ورفعها على موقع الوزارة بإتباع الخطوات التالية:

على كل طالب ان يتوجة اولا الى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية. ومن ثم يقوم الطالب بالنقر على خيار نتيجة الشهادة السودانية من ضمن الخيارات المتاحة على الموقع. ثالثا ان يقوم كل طالب بإدراج رقم الجلوس الخاص بة بشكل دقيق، واخيرا يتم الضغط على زر استعلام.

منذ ساعات قليلة جداً تم الاعلان بشكل رسمي من قِبل مصادر بوزارة التربية والتعليم السودانية على انة من المقرر ان يُعقد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعتماد نتيجة الشهادة السودانية 2021 اليوم، وبالفعل تم عقد هذا المؤتمر ومن المقرر انة خلال دقائق قليلة من الآن، سوف تقوم الوزارة برفع النتائج بشكل الكتروني على موقعها الرسمي على الانترنت، تابعونا لمعرفة المستجدات.

منذ ساعات قليلة وبعد فض مؤتمر وزير التربية والتعليم الخاص بإعتماد نتيجة الشهادة السودانية للعام الدراسي الجاري 2021، قامت مصادر مسؤلة بالوزارة بالاشارة الى ان النتائج اسصبحت متاحة رسمياً على الموقع الرسمي للوزارة، ويتثنى لكل طالب الآن الدخول على موقع الوزارة، واتباع الخطوات التي ذكرناها لكم في السطور القادمة لكي يحصل على نتيجتة بشكل الكتروني.

الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة في السودان لم يتمكنو من الحصول على نتيجة الشهادة السودانية حتى الآن، وذلك بسبب الضغط الكبير الذي شهدة موقع وزارة التربية والتعليم السودانية الخاص بمعرفة النتائج، ولكن عملت الوزارة على اصلاح ذلك الامر واشارت مصادر من داخل الوزارة بأنة تم حل المشاكل التي واجهها الموقع الخاص بالنتائج، واصبح بإمكان الطلاب معرفة نتائجهم بسهولة.