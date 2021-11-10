ولى العهد السعودى يجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، اطمأن ولى العهد خلال الاتصال، على صحة رئيس الوزراء العراقى إثر العمل الإرهابى الجبان الذى استهدفه، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعبًا، بما يعزز أمنه واستقراره.
فيما عبر رئيس الوزراء العراقى من جهته، عن الشكر لولى العهد على مشاعره الأخوية النبيلة التى تعكس متانة العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين.
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