تقديم النيابة العامة وظائف إدارية للرجال والنساء 1443 وشروط التسجيل عبر جدارة

إعلان بدء تقديم النيابة العامة وظائف إدارية 1443 للرجال والنساء، خبر يهم المواطنين السعوديين الباحثين عن عمل، حيث أن الوظائف تتوفر في كل المناطق، وقد تم توجيه الدعوة للخريجين والخريجات من الحاصلين على درجات شهادات في تخصصات مناسبة، لبدء التسجيل في وظائف النيابة الإدارية والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك عن طريق التعاقد على حسب ما جاء في لائحة الموارد البشرية التنفيذية، فيما يخص الخدمة المدنية علما بأن التقديم عبر منصة جدارة للتوظيف الإلكتروني التابعة غلى وزارة الموارد البشرية والتمنية الاجتماعية.

طريقة تقديم النيابة العامة وظائف إدارية 1443

قالت النيابة العامة أن ألية التقديم على الوظائف الإدارية عبر جدارة بوابة التوظيف الإلكتروني، حيث يجب على المتقدمين الدخول على على المنظومة والتأكد من صحة البيانات المسجلة على حسابهم، وفي حالة عدم صحتها يتم تقديم طلب تصحيح بيانات أو اعتراض ليقوم المختصين بوزارة الموارد البشرية، بدارسة الطلب واتخاذ ما يلزم وبعدها يمكن للخريج أو الخريجة، البدء في الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفة وفي حالة كان الطلب غير مطابق للشروط سيتم حذفه.

بعد ذلك سيتم تحديد الرغبة والدخول على الإعلان واختيار الوظيفية التي سيتم التقديم الإلكتروني عليها، خلال فترة فتح منصة جدارة للتسجيل في الوظائف الإدارية، حيث يتم الاختيار من بين الوظائف المعلن عنها، وفي هذه الحالة سيكون تقديم النيابة العامة على الوظائف الإدارية بعدد 284 وظيفية، وفق شروطها العامة في المرتبة السادسة والسابعة والثامنة والتي تتطلب اختبار القدرة المعرفية كشرط أساسي للترشيح، وباقي المراتب على حسب الإعلان.

وظائف النيابة العامة 284 وظيفية إدارية

وظائف النيابة العامة الإدارية :

أولوية الترشيح على وظائف النيابة العامة ستكون للتخصصات الغير تربوية، قم يليها التخصصات التربوية، وهناك يجب تحققه وهو معادلة التخصص للشهادات الصادرة من خارج المملكة، وذلك كم خلال وزارة التعليم، مع العلم بأن جميع الوظائف تستلزم مقابلة شخصية، على أم يكون هناك ترشيح لأكثر من من متقدم على كل وظيفية على حسب الأعلى في النقاط، لحين اكتمال الاختبارات والترشيح النهائي.

الخريجين والخريجات من شهادة الدبلومات المتوسطة وما يعادل ذلك.

خرجي وخريجات شهادة البكالوريوس على حسب دليل التصنيف.

خريجي الدبلومات العليا من الدرجة الجامعية .

خريجي درجة الماجستير.

الفئات المستهدفة في التقديم على وظائف النيابة العامة 1443مواعيد التقديم على جدارة وظائف النيابة العامة

يبدأ التقديم على جدارة لشغل وظائف النيابة العامة الإدارية للرجال والنساء من يوم الأحد القادم 9 ربيع أخر الموافق 14 نوفمبر، وحتى 18-11-2021، وسيتم إجراء مطابقة للبيانات بين المرشحين خلال المقابلة الشخصية على أن يكون الترشيح النهائي بعد اكتمال الاختبارات.