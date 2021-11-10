الرياض بوليفارد سيتي.. توضح طريقة حجز التذاكر وأسعارها

ماهي الرياض بوليفارد سيتي وحجز التذاكر فيها ضمن فعاليات موسم الرياض 2021-2021، فيسعدنا تقديم طريقة حجز التذاكر بكل سهولة إما عبر موقع تكت مكس او موقع موسم الرياض، حيث تنطق فعاليات بوليفارد بأكبر مساحة مقارنة بالفعاليات الأخرى وتضم 8 مناطق لكل منها وجهات سياحية رائعة والمسرحيات والحفلات والمطاعم ودور السينما والتي بدا انطلاقها في الإثنين, 01 نوفمبر 2021 – الجمعة وتستمر حتى 01 أبريل 2022.

الرياض بوليفارد سيتي مكان مميز يفوق الخيال صمم على أساس الذوق الرفيع ليجذب الجمهور إليه مع ثمان مناطق ثانوية وهو ثلاثة أضعاف حجمه السابق، تضم كل منطقة في البوليفارد سلسلة المطاعم والمهرجانات وأكثر من 70 متجر للتسوق.

أنتم تعلمون ان دخول منطقة بوليفارد الرياض يتطلب شراء تذكرة، بخلاف الأطفال تحت سن 12سنة فمسموح دخولهم مجاناً، وتبدأ أسعار التذاكر في البوليفارد 55 ريال سعودي للتذكرة الواحدة.

متى يفتح بوليفارد الرياض

يوضح الجدول أدناه، فترة انطلاق فعاليات بوليفارد الرياض ووقت افتتاحه خلال أيام الأسبوع.