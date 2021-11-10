الرياض بوليفارد سيتي.. توضح طريقة حجز التذاكر وأسعارها

ماهي الرياض بوليفارد سيتي وحجز التذاكر فيها ضمن فعاليات موسم الرياض 2021-2021، فيسعدنا تقديم طريقة حجز التذاكر بكل سهولة إما عبر موقع تكت مكس او موقع موسم الرياض، حيث تنطق فعاليات بوليفارد بأكبر مساحة مقارنة بالفعاليات الأخرى وتضم 8 مناطق لكل منها وجهات سياحية رائعة والمسرحيات والحفلات والمطاعم ودور السينما والتي بدا انطلاقها في الإثنين, 01 نوفمبر 2021 – الجمعة وتستمر حتى 01 أبريل 2022.
الرياض بوليفارد سيتي مكان مميز يفوق الخيال صمم على أساس الذوق الرفيع ليجذب الجمهور إليه مع ثمان مناطق ثانوية وهو ثلاثة أضعاف حجمه السابق، تضم كل منطقة في البوليفارد سلسلة المطاعم والمهرجانات وأكثر من 70 متجر للتسوق.
أنتم تعلمون ان دخول منطقة بوليفارد الرياض يتطلب شراء تذكرة، بخلاف الأطفال تحت سن 12سنة فمسموح دخولهم مجاناً، وتبدأ أسعار التذاكر في البوليفارد 55 ريال سعودي للتذكرة الواحدة.متى يفتح بوليفارد الرياض
يوضح الجدول أدناه، فترة انطلاق فعاليات بوليفارد الرياض ووقت افتتاحه خلال أيام الأسبوع.
|التاريخ
|الإثنين, 01 نوفمبر 2021 – الجمعة, 01 أبريل 2022
|الوقت
|من 4م إلى 4ص
|المكان
|بوليفارد رياض سيتي
- سجل دخولك إلى رابط موقع موسم الرياض فهو الموقع الخاص بشراء تذاكر بوليفارد الرياض بحد أقصى 5 تذاكر لكل فرد.
- لا بد من إنشاء حساب والدخول فيه بالبريد الالكتروني وكلمة السر.
- بعد الضغط على صفحة بوليفارد سيتي الرياض إبدا الحجز بالضغط على أيقونة احجز الآن يسار الشاشة.
- حدد تاريخ حضور فعاليات قرية زمان حيث سيلزمك الحضور مبكراً.
- حدد إجمالي عدد التذاكر المراد حجزها
- اضغط فوق أيقونة اشتر الان
- ستضاف التذاكر المشتراة الى سلة التذاكر مع إظهار تفاصيلها
- استكمل تعليمات حجز التذاكر واختيار طريقة الدفع بالضغط فوق المتابعة لإتمام الدفع أونلاين
- الآن، ادخل معلومات البطاقة التي ستدفع بها ثمن التذكرة ثم النقر فوق ادفع الآن
- علماً انه لا يشترط ربط التذكرة في تطبيق توكلنا ويكفي إبراز الحالة الصحية في التطبيق المذكور.
تحدثنا في هذا المقال عن خطوات طلب التذاكر والدفع لها ضمن طرق الحجز، وكذلك نشرنا المنصات التي يمكن الحجز من خلالها تذكرة للبوليفارد الرياض إما عبر موقع موسم الرياض او موقع تكت مكس.
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ماهي الرياض بوليفارد سيتي وحجز التذاكر فيها ضمن فعاليات موسم الرياض 2021-2021، فيسعدنا تقديم طريقة حجز التذاكر بكل سهولة إما عبر موقع تكت مكس او موقع موسم الرياض، حيث تنطق فعاليات بوليفارد بأكبر مساحة مقارنة بالفعاليات الأخرى وتضم 8 مناطق لكل منها وجهات سياحية رائعة والمسرحيات والحفلات والمطاعم ودور السينما والتي بدا انطلاقها في الإثنين, 01 نوفمبر 2021 – الجمعة وتستمر حتى 01 أبريل 2022.
الرياض بوليفارد سيتي مكان مميز يفوق الخيال صمم على أساس الذوق الرفيع ليجذب الجمهور إليه مع ثمان مناطق ثانوية وهو ثلاثة أضعاف حجمه السابق، تضم كل منطقة في البوليفارد سلسلة المطاعم والمهرجانات وأكثر من 70 متجر للتسوق.
أنتم تعلمون ان دخول منطقة بوليفارد الرياض يتطلب شراء تذكرة، بخلاف الأطفال تحت سن 12سنة فمسموح دخولهم مجاناً، وتبدأ أسعار التذاكر في البوليفارد 55 ريال سعودي للتذكرة الواحدة.متى يفتح بوليفارد الرياض
يوضح الجدول أدناه، فترة انطلاق فعاليات بوليفارد الرياض ووقت افتتاحه خلال أيام الأسبوع.
|التاريخ
|الإثنين, 01 نوفمبر 2021 – الجمعة, 01 أبريل 2022
|الوقت
|من 4م إلى 4ص
|المكان
|بوليفارد رياض سيتي
- سجل دخولك إلى رابط موقع موسم الرياض فهو الموقع الخاص بشراء تذاكر بوليفارد الرياض بحد أقصى 5 تذاكر لكل فرد.
- لا بد من إنشاء حساب والدخول فيه بالبريد الالكتروني وكلمة السر.
- بعد الضغط على صفحة بوليفارد سيتي الرياض إبدا الحجز بالضغط على أيقونة احجز الآن يسار الشاشة.
- حدد تاريخ حضور فعاليات قرية زمان حيث سيلزمك الحضور مبكراً.
- حدد إجمالي عدد التذاكر المراد حجزها
- اضغط فوق أيقونة اشتر الان
- ستضاف التذاكر المشتراة الى سلة التذاكر مع إظهار تفاصيلها
- استكمل تعليمات حجز التذاكر واختيار طريقة الدفع بالضغط فوق المتابعة لإتمام الدفع أونلاين
- الآن، ادخل معلومات البطاقة التي ستدفع بها ثمن التذكرة ثم النقر فوق ادفع الآن
- علماً انه لا يشترط ربط التذكرة في تطبيق توكلنا ويكفي إبراز الحالة الصحية في التطبيق المذكور.
تحدثنا في هذا المقال عن خطوات طلب التذاكر والدفع لها ضمن طرق الحجز، وكذلك نشرنا المنصات التي يمكن الحجز من خلالها تذكرة للبوليفارد الرياض إما عبر موقع موسم الرياض او موقع تكت مكس.
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