التحالف يعلن استهداف منظومة دفاع جوي حوثية في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الأربعاء، عن استهداف منظومة دفاع جوي لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في جبهة مأرب وسط البلاد.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن مقتل أكثر من 110 عناصر من ميليشيات الحوثي في غارات حول مأرب.

وقال التحالف في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية إنه قام بتنفيذ "30 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات". وأدت هذه الغارات إلى "تدمير 22 من الآليات العسكرية وموقع تخزين أسلحة وذخائر والقضاء على 110 عناصر إرهابية".

واستهدفت الغارات منطقة صرواح في غرب مأرب ومحافظة الجوف القريبة من مأرب في شمال اليمن.

وفي 24 أكتوبر الماضي، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مقتل 264 فردا من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في غارات جوية خلال على مدار 3 أيام.

وأوضح التحالف أن الغارات الجوية استهدفت منطقتين قرب مدينة مأرب حيث تدور معارك بين ميليشيات الحوثي والقوات الحكومية اليمنية.