رئيس وزراء اليمن بعد مقتل صحفية: لن نزداد إلا إصرارا على مقاومة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء اليمنى معين عبدالملك، أن جرائم الإرهاب ومحاولات زعزعة الأمن فى العاصمة المؤقتة "عدن"، لن تزيد الحكومة والقوى السياسية إلا إصرارا على مقاومة هذا الخطر الداهم، والتصدى له بكل قوة.





جاء ذلك، فى تصريحات أوردتها قناة "اليمن الاخبارية"، مساء أمس الثلاثاء، تعقيبا على العملية الإرهابية التى أودت بحياة صحفية فى عدن وإصابة زوجها الصحفى بجروح خطيرة. وأشار رئيس الوزراء اليمنى إلى أن هذه الجريمة الإرهابية وما سبقها هى محاولات مستميتة من قبل قوى لا تريد لـ عدن وأهلها الاستقرار، ما يستدعى مزيدا من التضامن والتماسك والمؤازرة لحماية عدن من المؤامرات والفتن التى تحاك ضدها. وأكد رئيس الوزراء اليمنى أن حماية الأبرياء وتأمين مدينة عدن مسئولية تكاملية ولا يجب أن تخضع لأى حسابات ضيقة.

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