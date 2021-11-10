كورونا فى إيطاليا.. 6032 إصابة جديدة و68 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أفادت بيانات "الصحة الإيطالية" بارتفاع حصيلة الإصابات بـ كورونا فى البلاد إلى 4.82 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 132 ألفًا و491 حالة منذ بد تفشى الجائحة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.