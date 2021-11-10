وزارة الدفاع السعودية نتائج القبول المبدئي في التجنيد الموحد 1443 وطريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين متاحة الآن

وزارة الدفاع السعودية نتائج القبول المبدئي في التجنيد ورابط الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد الإلكتروني وكيفية استعلام نتاج القبول، أصبحت كلمات هامة يتم البحث عنها من خلال عدد كبير من المتقدمين لشغل وظائف بالقوات المسلحة السعودية عقب تصريح الإدارة العامة للتجنيد الموحد للقوات المسلحة العسكرية عن نتائج القبول والترشيح “المبدئي” لشغل وظائف برتب مختلفة من أجل:

إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية السعودية ،وأيضاً فرع قوة الصواريخ الإستراتيجية وجميع الفروع وبجميع التخصصات لمن يرغب في الحصول على وظائف وزارة الدفاع السعودية التي ينتظرها ويتهافت عليها الراغبين في العمل بها من أجل الدفاع عن الأراضي السعودية وحماية الأماكن المقدسة وقد تم الإعلان عنها يوم 23 أكتوبر2021 الشهر الماضي وتم فتح التسجيل إلكترونيا للتجنيد الموحد من خلال وزارة الدفاع السعودية وتم ظهور نتائج القبول المبدئي للرجال والنساء يوم الثالث من نوفمبر الماضي حيث تم إرسال رسائل على الهواتف التي تم تسجيلها في طلبات المتقدمين ومازال الجميع في انتظار نتائج القبول النهائي.

وزارة الدفاع السعودية نتائج القبول المبدئي للتجنيد الموحد 1443

بدأت اللجنة العامة للقبول الموحد للتجنيد بفحص الطلبات المقدمة من الرجال والنساء عقب تسجيلها على موقع الوزارة واختيار من توفرت لديهم الشروط والضوابط التي تم وضعها من أجل شغل وظائف في القوات المسلحة السعودية والعمل فيي رتبة رقيب وأيضاً رتبة جندي،رتبة عريف ، وكيل رقيب ، ورتبة الجندي الأول وتم النشر عبر صفحاتها على موقع الفيس بوك وتوتير نتائج القبول المبدئي ورابط الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع 1443، وقد ذكرت الفروع العسكرية و إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية التابعة للقوات المسلحة السعودية وإليكم:

رابط الاستعلام عن نتائج القبول لوزارة الدفاع 1443

الآن يمكن للمتقدمين من الاستعلام عن نتائج القبول في وزارة الدفاع، من خلال رابط الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد الإلكتروني في السعودية، حتى تتاح للجميع فرصة للحصول على أحد الوظائف العسكرية المتاحة والمذكورة في العديد من الفروع وفي جميع التخصصات للرجال والنساء مثل

فرع قيادة القوات المشتركة وقطاع الإدارة العامة للخدمات الطبية السعودية.

وقد تم ظهور النتائج الأولى وإرسال رسالة القبول عبر الجوال وتضمنت الأتي:

الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة تبارك لك شرف الانضمام للقوات المسلحة السعودية القوة المقبول بها: (اسم الوظيفة)

طريقة الاستعلام عن أسماء المرشحين للعمل في وزارة الدفاع السعودية

أتاحت الوزارة عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي على محركات البحث رابط استعلام نتائج القبول المبدئي للتجنيد الموحد وذلك من أجل تسهيل معرفة حالة الطلب الذي تم تسجيله إلكترونياً وهل المتقدم تم ترشيحه أم لا عن طريق اتباع الخطوات بدقة:

تسجيل الدخول بوابة التجنيد الموحد بوزارة الدفاع https://www.mod.gov.eg/ModWebSite تدوين اسم مستخدم (المتقدم). كتابة كلمة المرور المسجل بالحساب. وضع رمز التحقق الظاهر في الصفحة الرئيسية. اضغط علي مربع تسجيل الدخول. أختيار الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع. كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم. تدوين جميع البيانات المطلوبة صحيحة وبدقة. أضغط مربع أستعلام عن النتائج. سوف تظهر جميع النتائج الخاصة بالمتقدم وسوف تظهر كلمة مقبول أو غير مقبول.

في حال ظهرت النتيجة مقبول إي تم الترشيح والقبول المبدئي للمتقدم وعليه الاستعداد وتجهيز كل المستندات المطلوبة حتى ظهور النتائج النهائية وتحديد موعد حجز المقابلة الشخصية في وزارة الدفاع للمقبولين في الوظائف المطلوبة.