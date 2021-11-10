“بالخطوات العبها” طريقة لعب لعبة فري فاير الجديدة 2022 بصورة احترافية بالخطوات Free Fire

لعبة فري فاير أصبحت اللعبة الأكثر تنزيلًا على الأجهزة المحمولة في عام 2019، ونظرًا لشعبيتها تم التصويت عليها كـ “أفضل لعبة شعبية” من قبل متجر Google Play في عام 2019، اعتبارًا من نوفمبر 2019 حققت Free Fire أكثر من مليار دولار من العائدات في جميع أنحاء العالم.

طريقة لعب لعبة فري فاير الجديدة 2022

تحتوي اللعبة على خمسين لاعبًا منتشرين على خريطة اللعبة يبحثون عن الموارد والأسلحة لقتل الأعداء الذين يواجهونهم والبقاء على قيد الحياة كآخر شخص على قيد الحياة على الجزيرة، في فبراير 2019 حصلت Free Fire على أكثر من 500 مليون عملية تنزيل على أجهزة Android، مما يجعلها واحدة من أكثر ألعاب Android التي تم تنزيلها في عام 2019.

وفي عام 2020، تم إطلاق الإصدار الثاني من Free Fire Max ويمكن للأشخاص الذين لديهم هواتف محمولة قوية تشغيلها، والاستمتاع بجودة صورة أكثر قوة، وانقرضت في 8 يونيو 2021 في الشرق الأوسط (أي المنطقة العربية بشكل عام) ، في أغسطس 2021 ، تجاوز عدد مرات تنزيل Free Fire على Google Play علامة المليار في الذكرى الرابعة للعبة.

كيفية لعب فري فاير

Free Fire هي لعبة معركة ملوك حركة ومغامرة على الإنترنت فقط من منظور شخص ثالث، تتكون اللعبة من ما يصل إلى 50 لاعبًا يسقطون من مظلات على الجزيرة، ويبحثون عن أسلحة ومعدات لقتل لاعبين آخرين، ويمكن للاعبين اختيار موقع البداية بحرية، وسحب الأسلحة والإمدادات لإطالة عمرهم القتالي، وعندما ينضم اللاعبون إلى اللعبة، سيدخلون طائرة ستطير فوق الجزيرة، عندما تحوم الطائرة في الجزيرة، يمكن للاعبين القفز إلى حيث يريدون والسماح لهم باختيار موقع استراتيجي بعيدًا عن العدو بعد الهبوط، يجب على اللاعبين البحث عن أسلحة وأدوات مفيدة.

يمكن رؤية المعدات الطبية والأسلحة المتوسطة والكبيرة والقنابل اليدوية وغيرها من العناصر الخاصة في كل مكان في الجزيرة، والهدف النهائي للاعب هو البقاء على قيد الحياة على الجزيرة، بحد أقصى 50-51 لاعبًا عبر الإنترنت؛ وهذا يتطلب القضاء على جميع الخصوم الذين يواجههم اللاعب على طول الطريق والتأكد من أنهم الناجون الوحيدون، تتقلص المنطقة الآمنة المتوفرة في خريطة اللعبة بمرور الوقت.