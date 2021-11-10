البنتاجون: نرجح ضلوع جماعات تدعمها إيران وراء محاولة اغتيال الكاظمى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع روسيا اليوم"، قال كيربى، إن بلاده تعتقد ضلوع الجماعات المدعومة من إيران فى الهجمات الإرهابية بالعراق، مشيرًا إلى أن تنفيذها تم من قبل جماعات مسلحة لديها إمكانية الوصول إلى الموارد والوسائل الفتاكة لتنفيذ مثل هذه الهجمات.

ولم يحدد متحدث البنتاجون بالضبط الفصيل المسؤول عن هذه الهجمات، ولكنه أكد أن هذا الفصيل نفذ هجمات مماثلة باستخدام طائرات مسيرة كبيرة وصغيرة، وأن هذا هو تكتيكهم المعتاد.

ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أمس الأول الإثنين، إن السلطات الأمريكية لا تعتزم التعليق بأى شكل من الأشكال على تورط طهران المحتمل فى محاولة اغتيال مصطفى الكاظمى.