جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "العربية"، بحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعرضا الجهود المشتركة التى تم بذلها فى الشأن اليمنى. وأكد نائب الأمير خالد بن سلمان التزام التحالف العربى بقيادة السعودية، بدعم اليمن حكومةً وشعبًا، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسى فى البلاد بما يلبى تطلعات الشعب اليمنى الشقيق، ويحافظ على أمن المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا والسعودية يستعرضان الجهود المبذولة فى الشأن اليمنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.