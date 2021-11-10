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عمر شويل - جدة موعد اجازة العيد الوطني العماني 2021 رقم 51 هي من المعلومات التي يتطلع إلى معرفتها كافة أهالي دولة سلطنة عمان والمقيمين بها أيضًا خصوصًا أن هذه المناسبة تعد من أهم المناسبات الوطنية بالدولة التي قد بدأ الاحتفال بها للمرة الأولى في عام 1970م ، وفي هذا الصدد ؛ فإن السطور والفقرات التالية بموقع ثقفني ؛ سوف تستعرض موعد إجازة العيد الوطني سلطنة عمان 51 بالتفصيل.

موعد اجازة العيد الوطني العماني 2021 رقم 51

يُوافق اليوم الوطني العُماني هذا العام يوم الخميس 18 من نوفمبر 2021 الموافق 13 من ربيع الآخر لعام 1443 هـ، ويتم في هذا اليوم من كل عام ميلادي جديد إعطاء جميع المواطنين والعاملين بالدولة في القطاعين العام والخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة هذه الاحتفالية الوطنية المهمة ، وأيضًا يتم إعطاء الطلاب في الجامعات والمدارس إجازة رسمية في هذا اليوم وفقًا قانون الإجازات الرسمية المعمول به في سلطنة عمان.

شعار اليوم الوطني العماني 51

هناك شعار خاص لليوم الوطني العماني لعام 1443 هـ / 2021 م وهو يحمل رَقْم 51 ويشير إلى أن الدولة حريصة على استغلال طاقا شبابها وجميع أبنائها بالطريقة الأفضل من أجل الحفاظ على الوطن واستكمال بناء طريق النهضة والازدهار، ويأتي هذا الشعار على النحو التالي:

سبب الاحتفال باليوم الوطني العماني

يعود سبب الاحتفال باليوم الوطني العماني إلى ذكرى طرد وجلاء الاحتلال البرتغالي عن الأراضي العمانية نهائيًا وأيضًا إلى يوم مولد السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد ـ طيب الله ثراه ـ في يوم الثامن عشر 18 من تشري الأول نوفمبر ، والعام الذي ولى فيه حكم السلطنة وهو عام 1970م ، وبذلك ؛ فإن يوم 18 نوفمبر من عام 2021م سوف يشهد الاحتفال بـِ اليوم الوطني العماني رقم 51 بمناسبة مرور 51 عامًا على تولي السلطان قابوس الحكم.

وعلى الرغم من وفاة السلطان قابوس في شهر يناير من عام 2020م ؛ إلا أن السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد ابن أخيه الذي تولى حكم البلاد خلفًا للسلطان قابوس بعدما أوصى بذلك ؛ أمر باستمرار الاحتفال بالعيد الوطني لعمان في نفس هذا التاريخ من كل عام ، وفاءًا لذكرى السلطان قابوس الذي قد بذل الغالي والنفيس في سبيل تحرير وطنه ورفعة شأنه وبناء نهضته وتقدمه.