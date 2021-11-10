فرنسا تعيد العمل فى المدارس الابتدائية بشرط

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم فى فرنسا، مساء أمس الثلاثاء، إعادة العمل فى جميع مدارس المرحلة الابتدائية، مع إلزامية التلاميذ بـ ارتداء الكمامات فى أنحاء البلاد كافة، للحد من تفشى فيروس كورونا، بدءا من يوم الإثنين المقبل.





ووفقًا لـ وسائل إعلام فرنسية، أصدرت الوزارة بيانا قالت فيه، إن كلّ مقاطعات فرنسا، ستنتقل مع عودة الالتزام بارتداء الكمامات من قبل كل تلاميذ المرحلة الابتدائية فى سائر أنحاء البلاد. جدير بالذكر، أن هذا الإجراء كان محصورًا حتى أمس الثلاثاء على المقاطعات التى تسجّل مستويات مرتفعة من العدوى بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن بلاده بين الدول الأكثر تحصينا ضد كورونا فى العالم، معلنا إضافة عقاقير فعالة قبل نهاية العام الجارى 2021 إلى بروتوكالات العلاج ضد كورونا فى فرنسا.

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