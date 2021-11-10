أعداد كبيرة من المهاجرين الآسيويين والأفارقة يقتحمون حدود بولندا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم"، فقد نقلت الإذاعة البولندية فى مدينة بياليستوك شمال شرق بولندا عن المتحدثة باسم الإدارة المحلية لـ حرس الحدود، أن المجموعتين اقتحمتا الحواجز التى أقامتها السلطات البولندية على الحدود، وتمكنتا من اختراقها، حيث تضم كل مجموعة عدة عشرات من الأشخاص.

ومن جانبها، تمكنت قوات حرس الحدود البولندية، من إعادة بعض المهاجرين إلى الأراضى البيلاروسية، بينما تستمر عمليات البحث عن الآخرين.

وحسب التقارير الإعلامية البولندية، فإن الوضع فى مخيمات المهاجرين بالقرب من معبر "كوزنيتسا" الحدودى التى يعيش فيها مئات الأشخاص لا يزال هادئا، وأن السلطات البيلاروسية تتابع الأوضاع عن كثب.