الفلبين تتسلم 3 ملايين جرعة جديدة من لقاح سينوفاك الصينى

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفلبينية تحمل شحنة الجرعات الإضافية وصلت مبنى نينوى أكينو إنترناشيونال آيربورت صالة 2.

وبوصول هذه الشحنة، يرتفع مخزون الفلبين من لقاح سينوفاك إلى 47.5 مليون جرعة، اشترت الحكومة 44.6 مليون منها وتبرعت الصين بمليونى جرعة، فيما اشترى القطاع الخاص 500 ألف جرعة.

وتمكنت الحكومة الفلبينية حتى الآن من تطعيم ما يقرب من 1ر30 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا، فيما حصل 6ر35 مليون شخص على الجرعة الأولى من اللقاح.

ويشار إلى أن الفلبين، وهى واحدة من أسوأ حالات تفشى كورونا فى جنوب شرق آسيا، بدأت حملة التطعيم مارس الماضى.

وتتطلع الحكومة الفلبينية إلى تحصين 77.13 مليون عام 2021 الجارى لحماية السكان.

وفى هذا الصدد، قال المسؤول الحكومى عن شراء اللقاح فى الفلبين كارليتو جالفيز جونيور إنهم يستهدفون توزيع 15 مليون جرعة من اللقاحات شهر نوفمبر الجارى.