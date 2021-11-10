كورونا فى الصين.. 54 إصابة جديدة والوفيات صفر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباس السعودية "واس"، أصدرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين بيانا قالت فيه إن إجمالى عدد الإصابات المؤكدة فى البلاد ارتفع إلى 97 ألفًا و939 حالة، فى حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وكانت الصين قد سجلت فى الحصيلة السابقة 62 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى للبلاد، 43 منها محلية، و19 حالة وافدة من الخارج.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.