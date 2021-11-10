بلينكن: محاولة اغتيال الكاظمى اعتداء على سيادة العراق واستقراره

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان عن الخارجية الأمريكية بهذا الصدد، أن بلينكن أكد أن "هذا الهجوم كان هجوما على سيادة دولة العراق واستقرارها أيضا".
وأضاف البيان أن بلينكن شدد على "أن شراكتنا مع الحكومة العراقية والشعب العراقى ثابتة".
يذكر أن مقر إقامة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى فى "المنطقة الخضراء" ببغداد تعرض لهجوم بطائرات مسيرة ليلة الإثنين.
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