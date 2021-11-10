بوتين يبحث مع مجلس الوزراء تأثير أزمة الطاقة على الاقتصاد الروسى

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين، فى بيان، إن النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، سيقوم بتقديم تقرير حول المسألة، مضيفا أن وزير الزراعة ديمترى باتروشيف، سيشارك فى مناقشة الوضع مع تزويد السوق المحلى بالمنتجات الغذائية.

وكان بوتين قد أعلن فى وقت سابق، إنه بسبب الارتفاع الحاد فى أسعار الطاقة، ستنشأ مشاكل فى الصناعات ذات الصلة، لافتا إلى قطاع الزراعة محفوف بصعوبات خطيرة، بما فى ذلك فى روسيا، مع زيادة الضغط على أسعار الأسمدة.

وتواصل الأسعار فى سوق الطاقة الأوروبية الارتفاع هذا العام، إذ ارتفعت أسعار الكهرباء فى ألمانيا وفرنسا بنسبة 36% و48% على التوالي، وتحوم حاليا حول 160 يورو (189 دولارا) لكل ميجا واط/ ساعة، وهو مستوى قياسي، بحسب "تقرير لمجلة الإيكونوميست".