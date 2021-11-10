المفوضية الأوروبية: تقديم 100 مليون يورو لصندوق التكيف ضد تغيرات المناخ

جدة - نرمين السيد - وقال نائب رئيسة المفوضية، فرانس تيمرمانز، فى جلسة رفيعة المستوى عقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب-26" المنعقد حاليا فى مدينة جلاسكو الإسكتلندية: علينا زيادة التمويل الدولى للمناخ وتوفير إطار عمل يمكن التنبؤ به لإنجازه. ويمكن لصندوق التكيف أن يلعب دورا رئيسيا فى هذه المهمة، ولهذا يسعدنى أن أعلن للمرة الأولى أن المفوضية الأوروبية ستخصص 100 مليون يورو للصندوق لدعم البلدان النامية.

وجاء فى بيان صحفى نشرته المفوضية فى صباح اليوم الأربعاء عبر موقعها الرسمى: أن هذه المساهمة الإضافية البالغة 100 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبى تعد إلى حد بعيد أكبر تعهد لصندوق التكيف قدمه المانحون فى COP26. ويأتى على رأس المساهمات الهامة التى أعلنتها الدول الأعضاء بالفعل، ويؤكد أيضا الدور الداعم للاتحاد الأوروبى بشأن تمويل التكيف. وسيتم تقديم المساهمة بطريقة تتوافق مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبى، بما يؤكد تصميمنا على زيادة التمويل لدعم أهداف التكيف مع المناخ، وتحقيق توازن أفضل بين التخفيف والتكيف، لا سيما فى البلدان الأكثر ضعفا ولصالح سكانها الأكثر ضعفا.. وهذا ينطبق أولا وقبل كل شيء على أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية.

وأضاف البيان: أن التمويل الدولى العام للمناخ يلعب دورا مهما فى مساعدة البلدان النامية على تنفيذ اتفاقية باريس لتغير المناخ لعام 2015، كما أنه أحد الموضوعات المهمة قيد المناقشة فى COP26، وهو يمثل أولوية عالية بالنسبة للمفوضية الأوروبية.

ويعد الاتحاد الأوروبى بالفعل أكبر مزود للتمويل الدولى للمناخ، ففى عام 2020، التزم الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء الـ27 بتقديم 23.39 مليار يورو لتمويل المناخ لدعم البلدان النامية فى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والتكيف مع آثار تغير المناخ.