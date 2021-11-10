كوريا الجنوبية تؤكد مواصلة دعمها لجهود العراق لتحقيق السلام والاستقرار

جدة - نرمين السيد - أكدت الحكومة الكورية الجنوبية، مواصلة دعمها لجهود حكومة العراق وشعبه لتحقيق السلام والاستقرار فى البلاد، معربة عن إدانتها بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى.





وأوضحت - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أنها تعارض أى أعمال عنف من شأنها أن تقوض الاستقرار والعملية الديمقراطية فى العراق. يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل السلطات العراقية تحقيقاتها لكشف الأطراف المتورطة فى محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وذلك بعد تحديد موقع إطلاق الطائرات المسيرة التى استهدفت منزله فى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضى، وسط إدانات متتالية لتلك المحاولة الفاشلة التى تهدف ضرب استقرار العراق، واستغلال سلسلة الاحتجاجات التى صاحبت الانتخابات الأخيرة.



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