بسبب أزمة اللاجئين.. ألمانيا تؤيد فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، أن بلاده تؤيد فرض عقوبات أوروبية جديدة على بيلاروسيا، متهما الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، بأنه يرسل المهاجرين إلى حدود بلاده مع بولندا فى "استغلال عديم الضمير" لضعفهم.





وقال: "سنعاقب كل من يشارك فى تهريب المهاجرين لهدف محدد"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى سيعمل على "تمديد وتشديد العقوبات المفروضة على نظام لوكاشينكو". وأضاف: "يجب على لوكاشينكو أن يدرك أن حساباته لن تجدى نفعا... لا يمكن ابتزاز الاتحاد الأوروبى". ووصف ماس ما يحدث على الحدود البيلاروسية بأنه "مروّع"، متهما لوكاشينكو بإدارة "دوامة تصعيد خطيرة لا مخرج له منها". ويتهم الأوروبيون لوكاشينكو بتأجيج الأزمة عبر استقدام مهاجرين من الشرق الأوسط وإرسالهم إلى حدود بلاده مع كل من ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، الدول الثلاث الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، فى محاولة منه لإغراق التكتل بالمهاجرين ردا على العقوبات التى فرضتها بروكسل على بلاده فى أعقاب حملة استهدفت المعارضة فى 2020.



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