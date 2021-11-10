الاستعلام عن حساب المواطن والاستعلام عن صرف الدفعة 48 لشهر نوفمبر للعام2021، أعلن حساب المواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صرف الدفعة 48 لشره نوفمبر للعام 2021 ميلاديا، وذلك للمستفيدين من نظام حساب المواطن المقدم من وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية وذلك لرفع مستوى المعيشة وإعانة المواطنين بالمملكة العربية السعودية على ظروف الحياة اليومية، وقد تم إنشاء نظام حساب المواطن في إطار رؤية المملكة 2030 من قبل وزارة الموارد البشرية.

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية ورقم الطلب وكيفية التسجيل في خدمة المساعدة المقطوعة.

الاستعلام عن صرف الدفعة 48 حساب المواطن

الاستعلام عن صرف الدفعة 48 حساب المواطن، أعلنت الصفحة الرسمية لحساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن صرف الدفعة 48 لحساب المواطن ونزولها لحسابات المستفيدين اليوم الموافق 10 نوفمبر 2021 ميلاديا، وتم صرف الدفعة اليوم على حسابات المستفيدين من نظام حساب المواطن عبر الحسابات البنكية المقدمة منهم.

طريقة الاستعلام عن صرف الدفعة 48

طريقة الاستعلام عن صرف الدفعة 48، بعد صرف الدفعة 48 على المستفيدين من نظام حساب المواطن المقدم من وزارة الموارد البشرية القيام بالآتي للتأكد من نزول الدفع 48 على حساباتهم:

قم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية من هنا.

قم بتسجيل الدخول باسم الحساب والرقم السري الخاصين بك.

قم بالدخول على الحسابات التقديرية الخاصة بك.

قم بإدخال بيانات التحقق.

قم بالضغط على استعلام.

ستظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بصرف الدفعة 48.

صرف دفعة حساب المواطن

صرف دفعة حساب المواطن يتم صرف الدفعة الخاصة بحساب المواطن كل يوم 10 من الشهر الميلادي للمستفيدين من نظام حساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية، ويتم قبول المستفيدين لنظام حساب المواطن وفقا لبعض الشروط التي تقوم وزارة الموارد البشرية بتحديدها، وسنذكر لكم كيفية التسجيل في نظام حساب المواطن وشروط التسجيل.

التسجيل في حساب المواطن

التسجيل في حساب المواطن من المواضيع التي يبحث عنها المواطن بالمملكة العربية السعودية وذلك لرفع مستوى معيشة المواطن وتحسين الحالة المادية الخاصة بهم وقد تم الإعلان عن عن وقف التسجيل الجديد لحسابات المواطن والتنبيه على عدم حذف الحساب الخاص حيث إذا تم الحذف لن يكون بمقدوره استرجاع الحساب مرة أخرى.

طلب إعفاء القروض من الديوان الملكي وطريقة التقديم على طلب سداد القرض.

شروط التسجيل الجديد

شروط حساب المواطن للتسجيل الجديد، سنذكر لك آخر مستجدات حساب المواطن والشروط الخاصة وهي كالآتي: