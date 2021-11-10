جدة - نرمين السيد - وأضاف التحالف أنه يتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. وكان التحالف قد أعلن، الإثنين الماضى، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى باتجاه خميس مشيط. يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية كانت اعترضت ودمرت، السبت الماضى، طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو ‫مطار أبها الدولى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «التحالف العربى» يستهدف منظومة صاروخية للحوثيين جنوب مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.